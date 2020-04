Ze zijn terug: de bloeiende boshyacinten in Tiegembos Pieterjan Neirynck

12 april 2020

16u05 1 Anzegem In Tiegembos is een paars bloementapijt te bewonderen. Net zoals elk jaar bloeien de boshyacinten opnieuw. “Met dit goede weer is het iets vroeger dan normaal”, klinkt het bij Natuurpunt Anzegem.

In deze coronatijden kan het een mooi uitstapje zijn, als je tenminste in de buurt van Sint-Arnolduspark woont. Je wacht beter niet te lang, want de boshyacint verdwijnt na ongeveer twee weken. “Meestal staan ze eind april of begin mei op hun hoogtepunt, maar dit jaar is het wat eerder. Waarschijnlijk door het goede weer”, vertelt Griet Couvreur van Natuurpunt. Naast Tiegembos zijn de ‘blauwe kousjes’ ook te vinden in het Kluisbos (Kluisberg), Muziekbos (Ronse) en op de Kemmelberg. Het bloemetje gedijt namelijk niet overal. “De boshyacint verkiest lemige en golvende bodems”, klinkt het. Nog dit: het Agentschap Natuur en Bos vraagt om de natuurpracht met het nodige respect te behandelen. Blijf op de wandelpaden, pluk geen bloemen en hou honden aan de leiband!