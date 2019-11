Woning voor opvang asielzoekers van sociaal huis bekogeld met appelen en tomaten LSI

25 november 2019

20u15

Bron: LSI 10 Anzegem In Vichte (Anzegem) is afgelopen weekend een woning van het Sociaal Huis waar asielzoekers opgevangen worden met appelen en tomaten bekogeld. Gemeenteraadslid Jeremie Vaneeckhout (Inzet) plaatste een video op zijn Facebookpagina en veroordeelt dergelijke praktijken.

In de woningen in de Lieven Bauwensstraat in Vichte wonen asielzoekers die wachten op een uitspraak over hun asielaanvraag. De beelden tonen de stukjes appel en tomaat aan de gevel van een noodwoning. “Je kan het eens of niet eens zijn met het beleid rond migratie”, reageert Jeremie Vaneeckhout. “Spreek daar politici over aan. Ik maak als parlementslid zelf graag uren vrij om hierover normaal in gesprek te gaan. Hoe hard we ook van mening kunnen verschillen. Als je problemen hebt, contacteer het Sociaal Huis, de gemeente, de politie. Dat is gezond verstand. Maar dit doe je niet, nooit. Zo ken ik onze dorpen niet. Voor een dergelijk racistisch vandalisme is geen plaats. We zijn mensen. Allemaal.” Ook burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) veroordeelt de praktijken. “Jammer dat zoiets gebeurt”, aldus de burgervader. “Via het OCMW is er een klacht ingediend bij de politie voor de beschadiging van een gebouw. De politie voert een onderzoek. Iedereen heeft zijn rechten en moet gerespecteerd worden.”