Witte ballonnen voor explosieslachtoffer Matthias (24): “Jij zal altijd bij ons blijven” Hans Verbeke

25 januari 2020

21u22 0 Anzegem Ruim honderd mensen hebben zaterdagavond op het terrein van Eendracht Vichte deelgenomen aan een herdenking voor Matthias Vuylsteke, één van de vier arbeiders die exact een jaar geleden het slachtoffer waren van een stofexplosie. Er werden witte ballonnen opgelaten, als teken van hoop. Enkele van zijn werkmakkers die het drama wel overleefden, waren ook present. “Nooit, nooit zullen we je vergeten”, klonk het.

Vrienden van Matthias gingen recent op skireis. “De eerste zonder jou. Maar ook weer niet”, las Bert voor. “Want je was mee. Van je ouders hadden we een beetje van jouw as meegekregen, om uit te strooien in de bergen. Het moest op een ideaal plekje. Honderden hebben we er zo gevonden, maar pas op de laatste dag konden we je laten gaan. Geen reis zal ooit nog hetzelfde zijn maar altijd zal je bij ons zijn.” Muisstil was het, toen de woorden klonken in de middencirkel van het voetbalterrein waar Matthias graag de keepershandschoenen aantrok. De aanwezigen stonden pal op de cirkel, verbonden in verdriet maar ook dankbaarheid voor de figuur van Matthias.

Gedachtenisprentje blijft

Even tevoren ontmoette het gezelschap elkaar in de kantine van Eendracht Vichte. Er werd geknuffeld, er vloeiden tranen. Er waren hapjes en drankjes. Hoe triest ook de aanleiding, er was niettemin blijdschap om elkaar terug te zien, steun te voelen. “Geen dag ben je uit onze gedachten”, sprak Bert. “Gedachtenisprentjes verzeilen dikwijls snel naar de achtergrond. Maar niet dat van jou. En dat zal zo blijven.” Ouders Koen en Heidi zochten steun bij elkaar en bij Alicia, de vriendin van Matthias. Na een minuut stilte werden witte ballonnen opgelaten, als teken van hoop. Daarna werd het voetbalterrein weer ijzig koud, als voorheen.