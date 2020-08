Welkom in zomerbar Kaffee Privee: “Je krijgt hier het gevoel op reis te zijn” Peter Lanssens & Pieterjan Neirynck

02 augustus 2020

10u42 15 Anzegem In het landelijke Tiegem is sinds kort Kaffee Privee open. “Je krijgt in onze nieuwe zomerbar het gevoel op reis te zijn. Vakantie in eigen land, met op de achtergrond roadtripmuziek om in de stemming te komen”, zeggen uitbaters Maxim Declercq (22) uit Moorsele en Laurent Van Parys (24) uit Waregem. Je kan in Kaffee Privee ook een spelletje nagelen of petanque spelen.

Kaffee Privee is klein maar fijn, met een capaciteit van zo’n zeventig personen. De nieuwe zomerbar zit in ‘Tschuurke’ in Balland 10 in Tiegem, deelgemeente van Anzegem. De twee ondernemers waren eerst van plan om in Waregem een zomerbar te openen, nadat ze er afgelopen winter al après-skibar Der Tiroler runden. Maar het mocht niet van het stadsbestuur van Waregem, in tijden van corona. “Geen probleem, we legden ons daarbij neer en gingen meteen op zoek naar een alternatief”, vertellen ze. “We kwamen zo in Tiegem terecht.”

“Dat is maar op een kwartiertje rijden van Waregem, terwijl er hier ook veel fietsroutes passeren. We zijn al blij dat het mag. We stonden te popelen. Kaffee Privee is sinds afgelopen donderdag open. We zijn tevreden over de eerste dagen. Het doet een beetje denken aan de Provence hier. Je krijgt in onze zomerbar ook het gevoel in een tuin te zitten, heel gezellig. En er is een ruime parking in een weide, op amper 50 meter afstand. We respecteren alle coronamaatregelen. Iedereen zit in zijn eigen bubbel. En er is een half uur na middernacht altijd een last call, zonder uitzondering”, aldus Maxim Declercq en Laurent Van Parys.

Kaffee Privee is tot en met 13 september elke dag open van 16 tot 1 uur, met uitzondering van de sluitingsdag op dinsdag.

Meer info staat op de Facebookpagina van de zomerbar: klik hier.