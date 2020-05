Wéér ongeval met motorrijder op de Belgiek: slachtoffer zwaargewond VHS

20 mei 2020

18u58 2 Anzegem Voor de derde keer in een dikke week tijd is woensdagavond op de Belgiek een ongeval gebeurd met een motorrijder. Dat gebeurde dit keer aan het kruispunt van de Jagershoek in Vichte.

Een kleine Peugeot kwam uit de Jagershoek gereden en wilde links de Vichtesteenweg indraaien. De bestuurder merkte echter niet dat vanuit de richting van Deerlijk een motorrijder kwam aangereden. De bestuurder van de tweewieler kon een aanrijding niet vermijden. De man, allicht op weg naar huis na zijn werk, belandde met een flinke smak tegen de voorruit van de personenwagen en kwam hard op het asfalt neer. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De automobilist die bij het ongeval betrokken was, bleef ongedeerd.

File in de avondspits

Wegens het ongeval sloot de politie de Vichtesteenweg af tussen het kruispunt Belgiek en de Jagershoek. Het verkeer moest er omrijden en dat zorgde voor behoorlijk wat file. Die reikte op de N36 tot voorbij het op- en afrittencomplex van de E17. Rond 19 uur werd de Vichtesteenweg opnieuw vrijgegeven. Het zware ongeval met een motorrijder in de buurt is al het derde in een dikke week tijd. Op 13 en 15 mei was dat ook al het geval, telkens op de N36.

Meer over Belgiek

Deerlijk

E17

Jagershoek

N36

Peugeot

Vichte

Vichtesteenweg