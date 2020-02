Week na viering diamanten jubileum: Léon Moerman (89) overlijdt VHS

16u42 2 Anzegem In het woonzorgcentrum Ten Berk in Anzegem werden Léon Moerman en Marie-José De Cock in de bloemetjes gezet. Maar zes dagen na de viering van hun diamanten jubileum, stierf Léon onverwacht.

Marie-José werd geboren in Pittem, drie jaar voor Léon op Valentijnsdag 1931 het levenslicht zag in Wortegem. De afstand bleek uiteindelijk geen probleem: het koppel leerde elkaar kennen in een danscafé en kon het zo goed met elkaar vinden dat ze elkaar in 1960 eeuwige trouw beloofden. Het echtpaar kreeg één dochter, Frieda, die gehuwd is met Christiaan Vercruysse. Léon was vele jaren lang metaalbewerker bij Renson, Marie-José stond in voor het huishouden. Van bloemen en planten maakte ze haar hobby. Léon maakte in z’n vrije tijd graag houten creaties. Het echtpaar woonde veertig jaar lang in Anzegem en daarna twintig jaar in Gijzelbrechtegem. Naar aanleiding van hun diamanten jubileum kregen ze het bezoek van burgemeester Gino Devogelaere en schepen Christophe Vandererven. Ook dochter Frieda Moerman, haar echtgenoot Christiaan Vercruysse en diens moeder, Martha Vaneeckhoutte, tekenden present. In de dagen nadien echter, verslechterde de gezondheidstoestand van Léon plots. Hij overleed uiteindelijk op zijn verjaardag.