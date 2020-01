Waterspaarbekken en overstromingsgebied eind 2020 af Peter Lanssens

16 januari 2020

11u29 12 Anzegem De provincie liet onlangs de aanleg van een waterspaarbekken aanvatten, op de hoek van de Walskerkestraat en Kleine Leiestraat in Anzegem. Er komt ook een overstromingsgebied om onder meer in de industriezone in Waregem wateroverlast te voorkomen. Alles moet eind 2020 af zijn.

Het spaarbekken kan straks 11.500 kubieke meter vasthouden. Het zal in tijden van droogte welkom zijn bij land- en tuinbouwers als beregeningswater. Landbouwbedrijven in de omgeving krijgen een badge om toegang tot de pompinstallatie te hebben. Er komt op dezelfde plaats ook een gecontroleerd overstromingsgebied met een waterbufferende capaciteit van 27.000 kubieke meter. Dat is nodig om het water dat vanuit Anzegem richting industriezone Vijverdam in Waregem loopt te vertragen en zo de Gaverbeek niet langer te overbelasten.

Watermolen

In het midden van de vijver komt een eilandje, waar watervogels in alle rust kunnen broeden. Ook op de planning: een vlonderpad of smalle houten brug voor wandelaars, een rustpunt voor fietsers en enkele banken om even op uit te blazen. Verder wordt de vroegere stuwvijver voor de historische watermolen Goed Ter Walskerke in ere hersteld, zodat de watermolen ook tijdens droge periodes kan blijven draaien.