Wat met het BK wielrennen in Anzegem? Burgemeester: “Pas op 15 mei duidelijkheid” Pieterjan Neirynck

17 april 2020

16u48 3 Anzegem Er blijft onduidelijkheid troef over de datum van het BK wielrennen. De initiële datum van 21 juni is onmogelijk en ook de nieuwe datum van 23 augustus kan in principe niet. Een vergadering tussen de gemeente Anzegem, de Belgische wielerbond en de twee organiserende wielerclubs leverde niks op. “We moeten wachten tot 15 mei”, zegt burgemeester Gino Devogelaere.

Massa-evenementen zijn van overheidswege verboden tot en met 31 augustus. Maar de Internationale Wielerunie (UCI) vraagt om alle nationale kampioenschappen op 23 augustus te laten plaatsvinden. “Als we die datum dus moeten vasthouden, is enkel een koers zonder publiek mogelijk. Geen toeschouwers, geen vip’s, dat betekent geen inkomsten. In dat geval zal de wielerbond financieel moeten tussenkomen”, zegt de burgemeester. “We zitten echt in de rats. Met het oog op de volksgezondheid ga ik hier sowieso geen menigte toelaten, maar ik kan me ook geen wedstrijd zonder publiek inbeelden. Hoe ga je zoiets controleren of afdwingen”, vraagt hij zich af.

Definitieve koerskalender

Nóg een andere datum kiezen, is ook een optie. Maar die piste is allerminst evident. “Ten eerste moeten alle andere nationale kampioenschappen dan eveneens verhuizen. Of er komt een uitzondering voor België”, zegt Devogelaere. Blijft dan de vraag naar welke datum? “Zelfs de wielerbond kan geen antwoord geven. We moeten wachten tot 15 mei, wanneer de definitieve koerskalender klaar is. En dan een gaatje zoeken in oktober of helemaal uitstellen naar maart 2021. Op de duur zullen de renners ‘s nachts moeten rijden”, besluit de burgemeester.