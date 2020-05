Vijftig jaar oude zomereik bedreigd door komst 55 appartementen: “Verplanten is een mooi compromis” Pieterjan Neirynck

18 mei 2020

20u05 0 Anzegem Binnenkort verrijzen er 55 appartementen op en rond de site van de voormalige textielfabriek Matthijs in Vichte. Alleen dreigen daarbij een unieke zomereik en twee lindebomen verloren te gaan. Natuurpunt Anzegem, buurtbewoners en de groenvrijwilligers van het nabijgelegen Park Beukenhof verzetten zich daarom tegen de kap. “Een verplanting zou een mooi compromis zijn”, reageren schepen Davy Demets (Inzet) en Eribo-zaakvoerder Pieter Vandewiele.

Het bouwproject van het Waregemse bouwbedrijf Eribo zit geklemd tussen de spoorweg en het geboortebos van Vichte. Verdeeld over vier aparte woonblokken komen er 55 appartementen. Maar om dat plan te realiseren, sneuvelen er enkele bomen op de site. Jammer, vinden verschillende natuurliefhebbers. “Het is een zeldzaam exemplaar. Deze eik is perfect gezond en is doorheen de jaren prachtig uitgegroeid. Ik schat dat de boom zo’n halve eeuw oud is. Ook de andere twee lindebomen dragen een hele geschiedenis met zich mee”, vertelt landschapsarchitect Carl Vandenberghe.

Blikvanger

De initiatiefnemers zijn niet aan hun proefstuk toe. Vorige herfst leverde een petitie tegen de kap meer dan 30 handtekeningen op. Natuurpunt en de buurtbewoners benadrukken ook dat ze niet tegen het project zijn. “Integendeel, we juichen de heropwaardering van deze verloederde buurt juist toe. Onze bezorgdheid is gericht op een klein deel van het bouwproject”, legt groenvrijwilliger Pol Ostyn uit. “De gevel van een van de appartementsgebouwen komt net door de stam van de boom. Als Eribo bereid is om dat ontwerp wat aan te passen, kan de zomereik perfect blijven staan. Meer zelfs: hij kan letterlijk uitgroeien tot een blikvanger”, vult Vandenberghe aan.

Het lot van de bomen ligt nu in handen van de gemeente Anzegem, die zich nog moet uitspreken over de milieuvergunning. “Momenteel wachten we nog op het advies intercommunale Leiedal. In afwachting hebben wel al overleg gepleegd met Eribo”, vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Davy Demets (Inzet). “Zij zeggen dat het onmogelijk is om het vierde appartementsgebouw anders in te delen, zodat de zomereik op die plaats kan blijven.” De schepen en het bouwbedrijf zien daarom heil in een oplossing waarbij de boom verplant wordt. “Het zou een mooi compromis zijn. Onze tuinarchitect stelde dat voor en het is een poging waard”, zegt Pieter Vandewiele.

Beplanting

Bij de tegenstanders klinkt het dat zo’n verplanting heel duur en risicovol is. “Veelal sterft de boom toch”, stelt landschapsarchitect Carl Vandenberghe. De zaakvoerder van Eribo geeft toe dat die kans bestaat. “Denk maar aan de zegswijze ‘oude bomen verplant je niet’. Toch willen het erop wagen. Een verplanting kost tienduizenden euro’s, maar ik zal absoluut mijn woord houden. Daarnaast wil ik erop wijzen dat het hele project rond vergroening draait. De verloederde fabrieksgebouwen maken plaats voor appartementen én veel beplanting. Het wordt hoe dan ook een verbetering”, besluit Pieter Vandewiele.