Vier maanden na dodelijke silobrand plaatsen vriendin en collega tatoeage met assen van overleden arbeider: “Zo zal Matthias voor altijd bij ons zijn” Alexander Haezebrouck

23 mei 2019

21u09 1 Anzegem Ziggy Vanryckeghem (21) en Alicia Waelkens (26), de collega en vriendin van Matthias Vuylsteke die op 25 januari om het leven kwam bij de hevige brand in een silo van het bedrijf Pouleyn in Vichte, hebben een tatoeage laten plaatsen met de assen van Matthias. “Hij zou vandaag 25 geworden zijn.”

“Ziggy en ik hebben de tatoeage samen laten plaatsen in Kortrijk. Daarbij werden de assen van Matthias gebruikt. Zo zal hij voor altijd bij ons zijn. Ook zijn mama liet al een tatoeage zetten.” Alicia vertelt het vol liefde voor haar overleden vriend.

Samen met Ziggy trok ze na het plaatsen van de tatoeage naar het veld van Eendracht Vichte waar Matthias voetbalde en een gedenkplaatje voor hem staat. Ook zijn ouders en voetbalvrienden zakten af naar het veld om stil te staan bij de verjaardag van Matthias. “Matthias was meer dan een collega”, vertelt Ziggy, die ook van kop tot teen verbrand raakte en met een drukmasker rondloopt om zijn huid aan te drukken. “Je bent al die uren samen onderweg, dat schept een band.” Zelf herinnert Ziggy nog zo goed als alles van die fatale ochtend. “Plots was er die ontploffing toen we wilden starten met het kuisen van die silo. We vielen enkele meters naar beneden. Op een gegeven moment zag ik mijn huid gewoon loshangen. De hulpdiensten brachten me ter plaatse nog in een kunstmatige coma.” Ook de collega’s bij Ruimdienst Cannie, Alexander Bauwens (29) en Axel Vroman (21), raakten zwaar verbrand, Matthias overleefde de vuurzee niet.

Jaar lang met drukmasker rondlopen

Ziggy herstelt momenteel thuis van zijn zware brandwonden. Hij herstelde drie maanden op de brandwondenafdeling van het UZ Gent. “In het begin moest ik alles opnieuw leren, mijn kleren aandoen, eten, noem maar op. Vandaag moet ik nog zo goed als 24 uur op 24 een drukmasker aandoen”, vertelt Ziggy. “Dat voorkomt dat er zwellen en blazen ontstaan op mijn gezicht. Enkel om mij te wassen en om te eten, doe ik het even af. Het zorgt wel voor verwarring, omdat het eruit ziet als een bivakmuts. De politie heeft al een paar keer aan mijn deur gestaan omdat mensen naar de politie bellen, omdat ze denken dat ik een overvaller ben.”

Mijn drukmasker lijkt op een bivakmuts. De politie heeft al een paar keer aan mijn deur gestaan. Mensen bellen naar de politie, omdat ze denken dat ik een overvaller ben. Ziggy Vanryckeghem (21)

“Ik heb het wel moeilijk met hoe ik er uit zie. Ik ben van nature erg ijdel en sportief. Elke dag word ik geconfronteerd met die verschrikkelijke brand waar ik zelf helemaal geen schuld aan heb. Ik besef nu wel meer dan ooit dan het leven zo snel ineens voorbij kan zijn. Sinds een paar dagen kan ik eindelijk opnieuw met de auto rijden. Ik heb me meteen ook een nieuwe wagen aangeschaft. Je moet van het leven hier en nu genieten. Ik wil zo snel mogelijk weer mijn oude leven opnemen en opnieuw gaan werken. Ik heb het ook wel moeilijk om hier nu te zijn om Matthias te herdenken. Je wordt geconfronteerd met het immense verdriet van iedereen hier, en zeker zijn ouders. Ik voel me zelfs een beetje schuldig, waarom hij en niet ik? Maar zo mag je eigenlijk niet denken. Hadden we geweten dat het de dag ervoor had gebrand in die silo, dan waren we er nooit zomaar aan begonnen.”

Alexander Bauwens herstelt op dit moment nog altijd in het ziekenhuis van Waregem, Axel Vroman is thuis in Wakken.