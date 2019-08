Vier Fransen opgepakt bij achtervolging

na grijpdiefstal LSI

22 augustus 2019

13u02

Bron: LSI 0 Anzegem Na een achtervolging tussen Vichte (Anzegem) en Kortrijk is de politie erin geslaagd vier Fransen te klissen. Ze worden verdacht van een grijpdiefstal op dinsdag 20 augustus in Vichte.

Rond 16 uur leidde het viertal langs de Krekelheedstraat in Vichte een man af die bezig was met het snoeien van zijn haag. De daders rukten zijn halsketting af en vluchtten weg. De politie van de zone Mira was snel ter plaatse omdat er voordien al een melding van verdacht gedrag door andere buurtbewoners bij de politie was binnengelopen. Er volgde meteen een achtervolging waar verschillende politiezones aan deelnamen. Het Franse voertuig vluchtte de E17 richting Frankrijk op, maar kon net voor de oprit richting de E403 in Kortrijk tot stilstand gebracht worden. De vier verdachten konden opgepakt worden. Ze worden voor de onderzoeksrechter in Kortrijk geleid met het oog op hun aanhouding.