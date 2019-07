Vichte viert 900ste verjaardag met groots feest Joyce Mesdag

04 juli 2019

16u37 4

Dit weekend wordt in Vichte de 900ste verjaardag van het dorp gevierd. De Vichtse Dorpsraad werkt daarvoor samen met een aantal bedrijven, verenigingen en organisaties uit Vichte.

900 jaar geleden werd door Lambertus, de bisschop van Noyon en Doornik, een akte getekend waarin het kerkje dat Goswin van der Vichte liet bouwen, officieel als kerk werd erkend. Het betekende de start van Vichte als parochie, en dat wordt dit weekend, precies 900 jaar later dus, gevierd.

Er valt het hele weekend lang vanalles te beleven in het dorp, het ene met een al grotere knipoog naar het verleden dan het andere. Er is onder meer een historische evocatie met tableau-vivants, koormuziek en projecties in de kerk. In de Oude Weverij Thienpont is er de tentoonstelling ‘Vichte 900 met andere ogen’, met foto’s en films van Vichte. Er is kinderrommelmarkt, er zijn huifkartochtjes, historische rondleidingen, … Tot slot zijn er nog Ploeze Rock en een groots dorpsfeest. Het volledige programma vind je op www.vichte.be.