Vervoerplan stuit op verzet in gemeenteraad: “Tiegem en Ingooigem in de kou gezet” Pieterjan Neirynck

28 september 2020

09u22 0 Anzegem Anzegem is het niet eens met het ontwerp van een nieuw vervoerplan dat de vervoersregio Kortrijk uittekende. De gemeenteraad vindt dat de inwoners van deelgemeenten Tiegem en Ingooigem in de kou worden gezet en vraagt aanpassingen.

De vervoersregio Kortrijk bestaat uit dertien gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen die samen het openbaar vervoer in de regio uitwerken. Binnen dat orgaan beslissen de lokale besturen samen met onder meer De Lijn welk aanbod aan openbaar vervoer er nodig is. Tijdens de laatste zitting uitte de Anzegemse gemeenteraad unaniem zijn ongenoegen. “Er wordt sterk aan dienstverlening ingeboet”, vindt schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Christophe Vandererven (Samen Eén). “We stellen vast dat er ruime budgetten naar de centrumsteden gaan en dat de kleinere gemeenten in de kou blijven staan.”

Concreet vraagt Anzegem aan de vervoersregio om bepaalde punten te herbekijken. Zo wil de gemeente meer aandacht voor een basis-busdienstverlening tijdens weekend en voor alle deelgemeenten en moet lijn 72 behouden worden. Die loopt van Anzegem via Deerlijk en Harelbeke naar Kortrijk en zou niet langer overdag rijden. “Ook moet er op zondagavond een bus richting het station van Waregem voorzien worden voor studenten, zodat zij naar hun studentenkot kunnen”, vervolgt Vandererven, die ook nog aandacht vraagt voor de link met buurgemeente Wortegem-Petegem.