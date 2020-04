Veelbesproken Anzegemse scholenhervorming goedgekeurd op gemeenteraad Pieterjan Neirynck

22 april 2020

22u01 0 Anzegem Tijdens de gemeenteraad van woensdagavond lag de controversiële scholenhervorming van het gemeentelijk en katholiek basisonderwijs in Vichte en Ingooigem op tafel. Hoewel het lot van de scholenhervorming op voorhand onzeker leek, kreeg het plan toch een meerderheid van de stemmen. CD&V-Eendracht, N-VA en twee gemeenteraadsleden van Inzet stemden tegen.

Momenteel is het scholenlandschap in deelgemeenten Ingooigem en Vichte nogal versnipperd. In zowel Vichte als Ingooigem zijn er katholieke kleuterscholen. Daarna gaan de leerlingen in Ingooigem voor de eerste drie leerjaren over naar het gemeentelijk onderwijs en de Vichtse kinderen volgen eerst drie jaar katholiek onderwijs in De Ranke. Vanaf het vierde leerjaar gaat het andersom: in Ingooigem stapt iedereen over op katholiek onderwijs en in Vichte neemt het gemeenteschool De Beukennoot over. Een goed werkend compromis volgens de ene, ingewikkeld en achterhaald volgens de andere.

Deadline

De twee schooldirecties wilden daarom duidelijkheid scheppen. Normaal was het de bedoeling om vanaf 1 september in beide dorpen een volledig basisonderwijs aan te bieden binnen één onderwijsnet. Daarbij komt alleen vrij (katholiek) onderwijs in de Vichtse scholen en alleen gemeentelijk onderwijs in de scholen in Ingooigem en de Engelhoek. Het bestuur van de vrije basisscholen gaf in november al groen licht, de gemeente moet voor 1 mei het dossier indienen.

Bedenkingen

Feit is dat de plannen heel wat tegenstanders hadden. De voormalige schooldirecteur van de gemeenteschool in Vichte-Ingooigem, Karel Demeulemeester, pende als eerste enkele bedenkingen neer. “Niemand van de ouders had er problemen mee dat hun kinderen nu eens in gemeentelijk en daarna in het vrij onderwijs zaten of omgekeerd”, schreef hij. De ouderraad van basisschool De Beukennoot sloot zich daarbij aan. “Dat geen enkel kind nu in Ingooigem en Vichte zijn eindtermen in één net kan behalen, is bij ons weten door ouders nog nooit als problematisch ervaren.”

Overhaast

Ook de meerderheid had moeite om eenzelfde lijn te vinden. Inzet bleek intern verdeeld: raadsleden Nathalie Kint en Sofie Demurie hebben tegengestemd, de andere leden stemden wel in. Ook gemeenteraadsvoorzitter Koen Tack (N-VA) en de oppositie konden zich niet in de plannen vinden. ‘Eenzijdig’, ‘weinig doordacht’ en vooral ‘overhaast’ zijn begrippen die regelmatig terugkomen. Burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) ontkende voor de stemming al dat de scholenhervorming met een verborgen agenda kwam. “Het kind komt op de eerste plaats en alle leerkrachten behouden hun werk. Het thema leeft enorm in Anzegem, maar is niet nieuw. Het staat al tien jaar op de agenda en we werken er al twee jaar aan. In alle openheid”, benadrukt hij.