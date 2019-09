Vanaf september 2020 enkel vrij onderwijs in Vichte en enkel gemeentelijk onderwijs in Ingooigem Peter Lanssens

12 september 2019

08u08 0 Anzegem De gemeente Anzegem en het schoolbestuur van de vrije basisschool Vichte-Ingooigem wensen een herstructurering door te voeren, met enkel vrij onderwijs in de scholen in Vichte en enkel gemeentelijk onderwijs in de scholen in Ingooigem en de Engelhoek. Gewezen directeur Karel Demeulemeester roept alle betrokkenen op om tijd te nemen en zich goed te informeren.

Indien de herstructurering er komt, bieden de scholen in Ingooigem en Vichte allemaal onderwijs aan vanaf het eerste kleuter tot en met het zesde leerjaar. Zo kan een kind zijn schoolloopbaan starten en eindigen in dezelfde gemeente en binnen hetzelfde net. Kinderen schakelen nu vaak van het ene naar het andere net over, waardoor de scholen constant samenwerken en overleggen, wat veel extra tijd en kosten vergt. En dan zijn er nog de door de Vlaamse overheid opgelegde eindtermen. Het vrije en het gemeentelijke onderwijsnet hebben een ander leerplan om die eindtermen te bereiken. Als kinderen in Ingooigem en Vichte tussen onderwijsnetten schakelen om in eigen gemeente school te blijven lopen, hebben ze geen eenduidige verticale leerlijn. De schoolbesturen willen daarom nu eenduidigheid schepen. Het streefdoel is om de herstructurering in te voeren vanaf 1 september 2020. School- en ouderraden, vakbonden, leerkrachten en schoolbesturen zijn op de hoogte gebracht. “De bedoeling is nu om alle vragen en opmerkingen te beantwoorden en mee te nemen in de uitwerking van dit dossier”, zeggen schepen van Onderwijs Anja Desmet (Samen Eén) en voorzitter van het VITK-schoolbestuur Jan Sevenhant. “We zijn ervan overtuigd dat we zo sterkere scholen krijgen. Met een duidelijke visie en profilering en een eenvormig beleid.” Het dossier moet ook nog naar de gemeenteraad in Anzegem.

Geen spelletjes

Karel Demeulemeester, die 27 jaar directeur van de gemeenteschool van Vichte-Ingooigem was en nu 2 jaar op pensioen is, pende zijn bedenkingen in een brief neer. Die kan u hieronder lezen. “Ik wens iedereen veel wijsheid toe in het opmaken van een degelijk akkoord”, zegt hij. “Hopelijk laat iedereen zich goed informeren en neemt men genoeg tijd. Want dit zijn geen spelletjes. Het gaat over de toekomst van onze kinderen in Vichte en Ingooigem.”