Tuinaannemer blust brand in eigen loods: schade beperkt VHS

05 november 2019

22u53 0

De brandweer rukte dinsdagavond rond negen uur uit naar de Dragonderdreef in Vichte. Daar was brand gemeld in de loods van een tuinaannemer. Bij aankomst van de pompiers was de brand echter al geblust, door de eigenaar en zijn vrouw. De woning van het koppel bevindt zich onder hetzelfde dak van de loods. Beiden werden opgeschrikt door een knal. Een band van een zitmaaier had het begeven door de hitte. De zitmaaier stond opgesteld in de buurt van een grote houtkachel. Stralingswarmte zorgde allicht voor oververhitting waardoor de zitmaaier vuur vatte. Ook een karretje met brandhout dat in de onmiddellijke buurt stond, begon te branden. Door de alerte tussenkomst van het koppel bleef de schade beperkt. De brandweer kon zich beperken tot nazicht en het rookvrij maken van zowel de loods als de achterliggende woning.