Tot twee jaar cel voor vier Fransen voor diefstal halsketting tuinierende man LSI

08 januari 2020

16u01

Bron: LSI 0 Anzegem Vier Rijselse twintigers zijn door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld tot deels effectieve celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar voor de diefstal van een halsketting van een man die in de Krekelheedstraat in Vichte (Anzegem) in zijn tuin aan het werk was. Het viertal zit al bijna vijf maanden in voorhechtenis.

Rond 16u belandde het viertal op 20 augustus 2019 vanuit Rijsel in Vichte. “Verkeerd gereden op weg naar Wevelgem om een auto te kopen”, vertelden ze aan de rechter. Ze stapten even uit om de benen te strekken en een plasje te doen. Mohamed A. (20) maakte echter van de gelegenheid misbruik om de halsketting van een man die zijn buxushaag aan het snoeien was te stelen. Daarna sprong hij opnieuw in de wagen bij de drie anderen. Na een achtervolging tussen Vichte (Anzegem) en Kortrijk kon de politie hen klissen. A. verklaarde dat ze naar België waren afgezakt om te stelen en dat ze allemaal van die plannen afwisten. “Flauwekul”, ontkenden de drie anderen van 23, 24 en 26 jaar dat. “Het was een impulsieve beslissing van mij alleen, de anderen zagen de diefstal zelfs niet gebeuren”, probeerde A. op de zitting dan toch de drie anderen uit de wind te zetten. Na zijn arrestatie gaf hij nog een valse naam op.

A kreeg met 2 jaar cel, waarvan de helft effectief, de zwaarste straf maar ook de drie anderen werden elk veroordeeld tot 18 maanden celstraf en 400 euro boete. Hun Volkswagen Polo is verbeurd verklaard.