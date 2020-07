Tot september geen publieke evenementen in Anzegem Peter Lanssens

31 juli 2020

13u43 0 Anzegem Er zijn tot en met 31 augustus geen publieke evenementen toegelaten in Anzegem, zo heeft het gemeentebestuur beslist. Anzegem kent momenteel geen vastgestelde coronabesmettingen. Preventie is belangrijk om dat zo te houden.

Verder worden alle gemeentelijke zalen en de sporthallen gesloten, ook tot en met 31 augustus. Kunnen wel nog doorgaan: de speelpleinwerking, jeugd- en sportkampen en de buitenschoolse kinderopvang. Wie een evenement wil houden vanaf 1 september, moet altijd eerst toestemming aan de gemeente vragen.

Er is eerder al beslist dat je in Anzegem en deelgemeenten altijd een mondmasker op zak moet hebben. Met de bedoeling om het op te zetten, op plaatsen waar het druk is. En op sommige plaatsen is het verplicht, zoals op kerkhoven en op recyclageparken.