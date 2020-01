Thomas strijdt mee om titel Robinson 2020: “Ik heb mijn zoontje zo hard gemist” Joyce Mesdag

09 januari 2020

19u00 Anzegem 16 avontuurlijke Vlamingen en Nederlanders dingen vanaf donderdag 23 januari naar de titel van Robinson 2020. Een van hen is Thomas Roobrouck (31) uit Vichte, een zelfstandige elektricien die Expeditie Robinson maar wat graag van zijn bucketlistje schrapte. "Je zou denken, ze kloppen dat wat op, het valt wel mee… Maar neen, hoor. Het is écht zo erg als getoond wordt."

Het was altijd al een zotte droom van Thomas om mee te doen aan Expeditie Robinson. “Ik ben wel een man van zotte ideeën”, vertelt hij. “Op mijn 18e ben ik een jaar naar het buitenland getrokken. Naar Oostenrijk, om er onder meer te werken in de skiverhuur. Dodentochten, survivaltochten, skydiven… als je iemand zoekt om mee te doen, bij mij ben je aan het juiste adres.”

Thomas is een echte flapuit. “Ik heb me voorgenomen om me daar wat op de achtergrond te houden. In het dagelijkse leven zeg ik heel snel mijn mening. Als er iets mij niet aanstaat, flap ik het eruit. Ik had wat schrik dat dat in het programma wel snel zou afgestraft worden, dus heb ik die eigenschap van mezelf wat proberen onderdrukken. Welke trek mij een Robinson zou kunnen maken? Ik ben sterk, zowel lichamelijk als mentaal. Ik ga niet gauw ‘plooien’.”

Wie denkt dat Expeditie Robinson een eitje is, wil Thomas toch wel even corrigeren. “Je kan denken dat het al bij al nog meevalt, dat het allemaal wat erger in beeld wordt gebracht dan het is en er veel in scène wordt gezet. Maar dat is dus allesbehalve het geval. Het is zoals je het ziet op televisie. Het weinige eten dat je ziet in die uitzendingen, daarmee moeten de kandidaten het dus doen.”

Comfort heeft Thomas niet echt gemist. “Het deed zelfs wel even deugd om mijn gsm niet constant op zak te hebben”, vertelt hij. “Ik ben zelfstandig elektricien, en ik ben normaal bereikbaar van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Die tijd op het eiland bracht voor een stuk ook wat ‘rust’, en dat heeft me doen beseffen dat ik er wat vaker de rem moet op zetten.”

Ook het gebrek aan persoonlijke hygiëne kon Thomas best wel aan. “Per slot van rekening zit je tegenover medekandidaten die hun haar ook niet kunnen wassen en hun tanden ook niet kunnen poetsen. Je zit in hetzelfde schuitje. Mocht je me als enige tussen frisgewassen mensen zetten, had ik dat wel erg gevonden vermoed ik, maar nu viel het goed mee.”

Vooral het gebrek aan eten was lastig. “Zelf probeerde ik er zo weinig mogelijk aan te denken, maar er waren medebewoners die al eens liepen te klagen dat ze honger hadden, en dan is het echt moeilijk om niet aan je lege maag te denken de hele dag. Ik moedigde hen dan aan om te proberen genieten, van de locatie, van het prachtige uitzicht,… Maar ik heb me toch ook vaak laten verleiden tot nadenken over lekkere driegangenmenu’s’, lacht Thomas.

“Het allerergste was voor mij echter het gemis van het thuisfront. Mijn zoontje van vier heb ik echt zot hard gemist. Dat gemis was voor mij hetgeen mijn deelname aan het tv-programma het hardst heeft gemaakt. Wat was ik blij toen ik die terugzag…”