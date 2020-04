Thomas (31) uit Vichte als eerste geplaatst voor finale Expeditie Robinson: “Niels wegstemmen voelde slecht. Maar ik had geen keuze” Joyce Mesdag

29 april 2020

12u02 0 Anzegem Met zestien kandidaten waren ze bij het begin van Expeditie Robinson, maar Thomas Roobrouck (31), een zelfstandige elektricien uit Vichte, kon als eerste een plaatsje versieren in de finale. Het complot tegen zijn sterke tegenkandidaat Niels zorgde wel even voor een valse noot. “Leuk vond ik dat niet, maar het blijft een spel”, legt hij uit.

In gevaar is Thomas nog niet geweest tijdens zijn Robinsonavontuur. Meer nog, hij mocht al een groot deel van zijn avontuur doorbrengen op winnaarseiland. Wie op dat eiland verblijft, kan niet naar huis gestemd worden door de andere kandidaten, maar verblijft wel een tijd in afzondering. “Ik dacht dat de eenzaamheid en verveling me daar parten zou spelen”, zegt Thomas. “Maar dat was helemaal niet het geval. Integendeel. Ik ben daar echt opengebloeid. Eén zijn met de natuur en alleen zijn met je gedachten, zonder gsm: ik heb daar echt van genoten.”

Zotte proeven

“De keerzijde van die medaille was dat ik er de zotte proeven heb gemist, en die waren een van de redenen waarom ik wilde meedoen aan Robinson. Ik vroeg achteraf telkens de andere kandidaten uit over de proeven, om dan stilletjes een beetje jaloers te zijn dat ik die had moeten missen. Maar ja, winnaarseiland was tenslotte wel een groot voordeel. Ik kon er niet alleen niet weggestemd worden, ik kon er ook mijn stemmen opsparen.” (In deze reeks krijgen alle kandidaten in plaats van één stem per eilandraad alle stemmen ineens bij het begin, en ze kunnen zelf beslissen wanneer ze die inzetten, nvdr.)

Boodschap van thuisfront

Wat het mooiste moment was op het eiland, daar hoeft Thomas niet lang over na te denken. Hij miste zijn gezin enorm, en dat wisten ook zijn medekandidaten. “Toen er bij een proef op een bepaald moment een boodschap van het thuisfront op het spel stond, hebben mijn medekandidaten mij die overwinning gegund. Niet dat ik het niet had volgehouden zonder die boodschap, maar ik had het toch echt wel lastig op dat vlak. De andere kandidaten moeten die boodschap van hun familie ook wel gewild hebben, en tóch hebben ze mij de mijne gegund. Dat vond ik echt een prachtig gebaar dat ik nooit ga vergeten.”

Fit blijven

Thomas bleek bij deze editie één van de fitste kandidaten te zijn. “Niels en Ruth waren toch ook wel niet te onderschatten. Die proef die ik tegen Ruth heb gedaan, om te beslissen wie die dag op winnaarseiland mocht blijven, toont wel aan hoe sterk ook zij was. We moesten daarbij een plankje met een gewicht op omhoog houden. Daar waar kandidaten dat normaal 15 tot 20 minuten volhouden, hebben wij daar 1 uur en 15 minuten gestaan. Ik was daar ook wel mee bezig, met mezelf fit houden. Op winnaarseiland niets doen, je zou daar loom van worden. Ik probeerde elke dag fysiek bezig te blijven, om mijn lichaam alert te houden.”

Tactische spelletjes

Thomas lijkt het met iedereen te kunnen vinden op het eiland, al was er één aanvaring, met Koen. “Ja, we hadden Koen wijsgemaakt dat we niet op Niels zouden stemmen, terwijl we dat wel van plan waren. Leuk vond ik dat niet, een goeie kandidaat wegstemmen. Maar je moet op een bepaald moment meedoen met tactische spelletjes of je ligt er zelf uit. Het blijft een spel…”, legt hij uit.

Klik maken

Robinson heeft Thomas in elk geval wat veranderd. “Ik maak meer tijd voor familie en vrienden”, zegt hij. “Ik ben zelfstandig. Samen met mijn vader doe ik elektriciteitswerken. Vroeger zou ik echt op elk moment alles laten vallen voor de klant, nu probeer ik dat toch wat te temperen. Als het niet dringend is, dan kan het ook even wachten, tot na het weekend, bijvoorbeeld. Klanten begrijpen dat, hoor. Het was vooral in mijn eigen hoofd dat ik die klik moest maken.”

Het eerste interview met Thomas vind je hier terug.

Meer over Thomas Roobrouck