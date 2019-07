SV Anzegem heeft kunstgrasveld Peter Lanssens

31 juli 2019

16u38 2

Eerste provincialer SV Anzegem voetbalt voortaan op kunstgras, tijdens de thuiswedstrijden in sportcomplex De 3 Kaven langs de Vichtsesteenweg in Anzegem. “Ons kunstgrasveld op terrein 1 is afgewerkt, inclusief de nieuwe verlichting”, meldt gerechtigd correspondent Steven Verplancke. “Het kunstgrasveld is ondertussen ook goedgekeurd. Wat betekent dat competitiewedstrijden dus op het kunstgrasveld mogen gespeeld worden”, aldus Verplancke. Kunstgras is altijd optimaal bespeelbaar, ongeacht het weer. En je kunt er vaker op voetballen, want de staat van het terrein blijft altijd perfect.