Stichter en oud-voorzitter Radio Media overleden Pieterjan Neirynck

03 april 2020

14u47 0 Anzegem In Gijzelbrechtegem is Willy Vervoort op 68-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. Hij was gekend als stichter en oud-voorzitter van Radio Media, de lokale radio met zendgebied Kluisbergen en Zuid-West-Vlaanderen.

Willy Vervoort stampte de lokale radiozender samen met Gino Lietar uit de grond. In januari 2016 gaf hij de fakkel als voorzitter door aan Ludo Daelman. “Bijzonder spijtig”, reageert hij. “Willy heeft zich jarenlang, zelfs tot voor kort, ingezet voor de zender. Hij heeft Radio Media volledig uitgebouwd en op de kaart gezet. Sinds 2016 draaide Willy nog mee achter de schermen en we hadden ook nog geregeld gesprekken over de radio. Hij bleef tot het allerlaatste moment betrokken.” Willy Vervoort laat een echtgenote, een dochter en een kleinzoon na. Door de coronacrisis vindt de uitvaart in beperkte kring plaats, maar de dienst kan via een livestream gevolgd worden.