Exclusief voor abonnees Stemming over scholenhervorming in Anzegem nadert: “Als we naar iedereen luisteren, komen we nergens” Pieterjan Neirynck

19 april 2020

14u26 12 Anzegem Komende woensdag is zaal Ansold in Anzegem het decor voor een belangrijke stemming. De gemeenteraad buigt er zich over de scholenhervorming die Ingooigem en Vichte al maanden in de ban houdt. “Elke verandering heeft voor- en tegenstanders. Als we naar ieders mening luisteren, komen we nergens”, sust de burgemeester. Maar de stemming belooft niet evident te worden.

In deelgemeenten Ingooigem en Vichte is het scholenlandschap behoorlijk versnipperd. Wie volledig gemeentelijk onderwijs wil, moet zijn kinderen eerst drie jaar naar de school op de Engelhoek brengen, en daarna naar De Beukennoot in Vichte. Leerlingen die hun schoolloopbaan in het katholiek onderwijs willen volmaken, moeten eerst enkele jaren naar De Ranke in Vichte. Vanaf het vierde leerjaar moeten ze dan naar Ingooigem. Het geschakel tussen de netten is niet enkel ingewikkeld, het vraagt ook constante samenwerking en overleg. Bovendien durven de leerplannen al eens verschillen.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen