Statiestraat krijgt fietssuggestiestroken Joyce Mesdag

10 juli 2019

16u22 6

Vanaf woensdag 7 augustus 2019 worden, in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, asfalteringswerken uitgevoerd op de N382 Statiestraat in Anzegem. Er worden ook fietssuggestiestroken aangebracht aan beide kanten van de weg.

De werfzone begint net na de Holstraat en eindigt ter hoogte van de fietswinkel. Tijdens de werken is er op de N382 enkel eenrichtingsverkeer mogelijk vanuit Anzegem centrum richting Kaster. Het verkeer in de omgekeerde richting moet omrijden via de N36 en N494. De werken zullen drie dagen in beslag nemen.

In geval van slechte weersomstandigheden zal de uitvoeringsdatum opschuiven.