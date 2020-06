Spoorwegovergang Beukenhofstraat bijna 3 weken afgesloten voor verkeer Pieterjan Neirynck

14 juni 2020

14u36 0 Anzegem Van maandagmorgen 15 juni tot en met vrijdagavond 3 juli is de spoorwegovergang in de Beukenhofstraat in Vichte afgesloten voor het verkeer.

Spoorwegbeheerder Infrabel gaat de spoorwegovergang aan het station in Vichte vernieuwen. Om deze werken uit te voeren, zal de overgang gedurende een kleine drie weken afgesloten zijn. Ook ‘s nachts zal Infrabel doorwerken. Voor het doorgaande verkeer is er een omleiding voorzien via de Harelbekestraat (N36), Wafelstraat en Olekenbosstraat. Fietsers kunnen de omleiding langs de Lendedreef en Olekenbosstraat nemen.