Sociaal Huis koopt doorgangswoning voor noodopvang Pieterjan Neirynck

15 september 2020

06u03 0 Anzegem De Anzegemse OCMW-raad ging vorige week akkoord met de aankoop van een woning die de gemeente als doorgangswoning zal gebruiken.

“Een doorgangswoning is een huis die voor een korte periode verhuurd wordt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden. Het Sociaal Huis begeleidt en ondersteunt deze mensen en helpt hen zoeken naar een duurzame huisvesting”, legt schepen van Sociale Huisvesting Davy Demets (Inzet) uit. Momenteel beschikt Anzegem al over drie doorgangswoningen voor alleenstaanden en/of koppels zonder kinderen, maar er was al een geruime tijd nood aan een woning voor gezinnen met kinderen.

Concreet gaat het om een rijwoning in de Otegemstraat in Vichte. De aankoopprijs bedraagt 185.000 euro, maar er wordt extra budget voorzien voor notariskosten en opfrissingswerken. Anzegem diende eveneens een dossier in bij de Vlaamse overheid om via een projectoproep de helft van de kosten te recupereren.