Sint-Arnolduspark krijgt voor het eerst winterbar Pieterjan Neirynck

06 oktober 2020

13u57 0 Anzegem Na vier zomeredities krijgt het Sint-Arnolduspark in Tiegem straks ook een winterbar. De gemeente gaat op zoek naar een uitbater voor de pop-up. Kenneth Van Belleghem, die afgelopen zomer de bar uitbaatte, is alvast kandidaat.

Tot een dikke week geleden was het park op het Vossenhol het decor voor de winterbar van Kenneth Van Belleghem (28). De doorwinterde horecaman behaalde in 2010 zijn diploma aan de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde en nadien draaide hij mee als chef-kok in het Beukenhof in Vichte, het restaurant van zijn moeder. In zijn Zomerbar Tiegembos kon je terecht voor een hapje en een drankje, maar ook voor koffie en zoetigheden.

Van Belleghem kijkt terug op een fijne passage. “Ondanks de coronacrisis hebben we een plezant seizoen achter de rug. De reacties van de klanten, die zich uitstekend aan de maatregelen hielden, waren positief”, vertelt Kenneth, die deze winter graag een vervolg wil breien aan het concept. “Ik ga daarover geen details verschaffen, want ik wil eventuele tegenkandidaten niet op ideeën brengen.”

Meer informatie over de uitbating van de winterbar vind je op de website van Anzegem.