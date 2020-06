Schuur met hout en boeken vat vuur, mogelijk door zelfontbranding Alexander Haezebrouck

28 juni 2020

12u31 0 Anzegem Op de Landergemweg in Anzegem is zaterdag rond 20 uur brand ontstaan in een schuur naast een hoeve. In de schuur stonden boeken en hout gestapeld, wat een hevige rookontwikkeling veroorzaakte.

De eigenaar merkte het vuur op achteraan de schuur. Daar stonden enkele houtblokken in brand. De bewoner ging het vuur te lijf met een poederblusser en emmers water. Hij kon de vlammen doven, maar het vuur wakkerde steeds opnieuw aan waardoor hij uiteindelijk de brandweer moest verwittigen. De brandweer had het vuur snel onder controle. De smeulende houtblokken werden met kruiwagens naar buiten gehaald om ze daar verder nat te spuiten. Het vuur veroorzaakte een hevige rookontwikkeling, maar de schade bleef beperkt tot een voorraad houtblokken. Heel wat machines, boeken en ander materiaal werden gered van de vlammen. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk, mogelijk gaat het om zelfontbranding.