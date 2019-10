Scheur in tank na botsing tegen betonblokken: brandweer ruimt gelekte brandstof VHS

23 oktober 2019

Op de Klijtberg in Ingooigem kwam woensdagmorgen een vrachtwagen in de problemen. Toen de trucker aan het manoeuvreren was op de parking van voetbalclub De Groene Duivels, raakte hij enkele betonblokken. Dat veroorzaakte een scheur in zijn brandstoftank. De brandweer kwam ter plaatse om de gelekte brandstof te neutraliseren. Een depannagedienst kwam ter plaatse om de gestrande trucker te helpen. De schade aan zijn voertuig bleef beperkt.