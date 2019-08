Scheldestraat krijgt middengeleider, tegen te snel verkeer Peter Lanssens

26 augustus 2019

Het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen laat deze week werken in de Scheldestraat (N36) starten, ter hoogte van de bushalte in Kaster. De gewestweg tussen Kaster en Kerkhove dwarst de dorpskern van Kaster. Om die doortocht veiliger te maken, komt er nu een middengeleider. In een poging om zo de snelheid van het verkeer te verlagen. Er staan verkeerslichten tijdens de werken. Om het verkeer beurtelings de Scheldestraat, Tiegemstraat of Bevrijdingslaan in Kaster te laten nemen. Fietsers rijden mee met het verkeer. En worden altijd voor het wachtende verkeer aan de verkeerslichten opgesteld. Zodat zij telkens voor het gemotoriseerd verkeer de werfzone inrijden en verlaten, wat veiliger is. In de Varentstraat kan het verkeer tijdelijk enkel de straat inrijden. En niet terug de N382/N36 oprijden. Als alles goed verloopt en het weer een beetje meezit, zijn de werken eind oktober af.