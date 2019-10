Ruim één jaar effectief voor Franse inbreker die nog maar eens tegen de lamp liep VHS

28 oktober 2019

17u31 2 Anzegem De rechter in Kortrijk heeft een Frans duo vrijgesproken voor een reeks inbraken in appartementsgebouwen in Anzegem en Deerlijk. De twee werden wél veroordeeld voor een inbraak waarbij ze op heterdaad betrapt werden. Eén van hen moet één jaar en twee maanden de cel in.

Matisse H. (25) en Abraham T. (31) liepen op 27 mei met hun witte auto tegen de lamp in Anzegem, toen ze probeerden in te breken. Eenzelfde soort wagen was in de weken voordien ook al opgemerkt in Deerlijk en Vichte, toen ook daar inbraken werden gepleegd. Het duo verdween achter tralies en verblijft daar nog altijd. Ze ontkenden staalhard dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de reeks van inbraken. “Hun wagen werd uitgeleend aan zowat alle bewoners van een caravanpark in de buurt van Rijsel”, pleitte hun advocaat. Omdat hard bewijs ontbrak, veroordeelde de rechter hen alleen voor de inbraak waarbij ze op heterdaad werden betrapt.

Samen 16 veroordelingen

Matisse H., die pas in april was vrijgelaten uit een Franse gevangenis, kreeg één jaar effectief voor de poging tot inbraak en nog eens twee maanden omdat hij een verboden wapen bij zich had. Wegens eerdere veroordelingen - samen hebben de mannen er liefst 16 op hun naam staan - kon de man geen uitstel meer krijgen. Zijn kompaan, Abraham T., kreeg tien maanden met uitstel. Alleen de periode dat hij voorhechtenis zat, is effectief.