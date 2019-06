Ruim 20 vacatures bij Molecule Nog goed nieuws: vlotter verkeer door nieuwe lichten aan koopcenter Peter Lanssens

17 juni 2019

16u42 2 Anzegem Er zijn momenteel ruim 20 vacatures bij Molecule in Vichte. De jobaanbiedingen gaan van kassamedewerkers tot magazijniers over techniekers, klusjesmannen en horecamedewerkers, om maar enkele voorbeelden te geven. Nog positief nieuws: de pas geïnstalleerde nieuwe verkeerslichten op het kruispunt aan het koopcenter zorgen er voor een betere doorstroming van het verkeer.

“Molecule blijft een gevestigde waarde, die met een uniek retailconcept al 53 jaar mee de toon zet in de regio, ook op het vlak van tewerkstelling”, zegt medezaakvoerder Jens Govaert. “We zijn met meer dan 200 personeelsleden een van de grootste werkgevers in de ruime omgeving van Vichte. Het bedrijf laat nu weten dat er momenteel ruim twintig vacatures zijn, voor professionals.”

32.000 bezoekers

Molecule hield recent elf opendeurdagen op rij. Die marathon viel samen met de ingebruikname van de nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de N36, aan het koopcenter. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet die werken uitvoeren. De bevindingen over de verkeerslichten en verkeersvriendelijke herinrichting met meer aandacht voor fietsers zijn meteen positief. “Het heeft ruim twintig jaar geduurd voor de lichten er kwamen, maar we zijn blij dat het nu geregeld is”, vertelt Jens Govaert. “Onze opendeurdagen waren met meer dan 32.000 bezoekers een succes. Niet enkel op commercieel vlak, maar ook wat de doorstroming van het verkeer betreft. Wat vooral te maken heeft met de nieuwe verkeerslichten. Er zijn geen gevaarlijke situaties meer. En het verkleint de kans op files (op erg drukke dagen in Molecule stonden de automobilisten zelfs tot aan het kruispunt Belgiek in Deerlijk aan te schuiven, red.). We bedanken iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt”, aldus Govaert.

260.000 euro

Zo heeft het kruispunt aan het koopcenter nu ook een lange invoegstrook. Terwijl er een dubbelrichtingsfietspad in de lichtenregeling is opgenomen. De oversteek over en naar de N36 vanuit de zijstraten Klijtberg en Pareelstraat is zo beveiligd, wat ongevallen moet uitsluiten. Zo gebeurden daar in 2015 en 2016 drie ongevallen, telkens raakten fietsers gewond. Andere recente cijfers zijn niet voorhanden. De werken kostten het Agentschap Wegen en Verkeer 260.000 euro. Wie de nieuwe vacatures in het koopcenter Molecule wil raadplegen, kan dat op www.molecule.be/nl/vacatures. Vrijblijvend een cv sturen kan altijd door te mailen naar jobs@molecule.be.