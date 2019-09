Rol om het snelst van Tiegemberg af Peter Lanssens

12 september 2019

08u23 0 Anzegem De zomerbar in Tiegembos sluit het zomerseizoen komend weekend feestelijk af. Er wordt op zondag 15 september in schoonheid geëindigd. “Met over de middag een zwartezeepglijbaan voor de kinderen”, zegt uitbater Anneleen Deseyn. “En de snelste rolwedstrijd, met op de helling van Tiegembos een parcours van 50 meter.”

“Wie het snelst de afstand aflegt, gaat naar huis met een trofee en 88 streekbieren. Er zijn ook prijzen voor de origineelste roller, de jongste roller en de oudste roller. Ambiance verzekerd, voor rollers en kijkers. Bieren en frisdranken zijn zondag aan zachte prijsjes te koop in de zomerbar. Kinderen tot 12 jaar kunnen de inhoud van onze diepvries winnen door een mooie tekening te maken en die zondag voor 18 uur binnen te brengen”, aldus Anneleen Deseyn. De zomerbar is daarna nog één keer open, op zondag 22 september, voor een proeverij met bieren van ’t Brouwers Verzet en hapjes ‘à la Tiegembos’. Meer info over de uitbating staat op de Facebookpagina van Tiegembos bar.