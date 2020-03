Roemeense bestelwageninbrekers voor rechter Alexander Haezebrouck

15u31 0 Anzegem Vijf Roemeense mannen riskeren tot 15 maanden effectieve gevangenisstraf voor verschillende diefstallen van werkmateriaal uit bestelwagens. De vijftal sloeg toe in de nacht van 22 november vorig jaar.

Een slachtoffer uit Anzegem hoorde plots dat het alarmsysteem van zijn bestelwagen in werking was getreden. Toen hij ging kijken zag hij nog net een auto met Franse nummerplaat wegrijden. De deur van zijn bestelwagen was opengebroken en er was werkmateriaal verdwenen. Het vijftal was met twee auto’s onderweg en kon diezelfde nacht nog tegengehouden worden door de politie. “Daarin vonden ze gestolen werkmateriaal terug, waaronder het materiaal van de bestelwagen in Anzegem. Het was de bedoeling dat ze het materiaal zouden verkopen in Frankrijk. De beklaagden die door de coronacrisis niet zelf aanwezig waren maar werden vertegenwoordigd door hun advocaten, betwistten de feiten niet. “Ze zijn eigenlijk op dat idee gekomen nadat ze bij één van hen gingen drinken”, pleitte een advocaat van één van hen. “Enkele van hen zijn daarna gewoon mee geweest in een soort van groepsdruk. Alle feiten gebeurden ook in één en dezelfde nacht.” Ze riskeren allemaal een gevangenisstraf van vijftien maanden. Vonnis op 1 april.