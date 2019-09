Restauratie toren Sint-Janskerk start in voorjaar Peter Lanssens

13 september 2019

09u20 0 Anzegem De restauratie en heropbouw van het torendeel van de Sint-Janskerk start in het voorjaar van 2020. De kerk werd op 16 oktober 2014 door een zware brand verwoest.

“De toren wordt eerst wind- en regendicht gemaakt. Om daarna met de restauratie van de altaren en de viering te beginnen”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Johan Delrue (OK). De geraamde kostprijs voor de restauratie van de toren is 1.751.588,51 euro, exclusief BTW. Het was eerst de bedoeling om een deel van het nieuwe gemeentehuis mee op te nemen in de restauratie van de kerk. Maar het nieuwe gemeentehuis komt nu in de loop van 2020 zoals bekend in de gebouwen van ex-interieurstoffenweverij Escolys op de driehoek van Ingooigem, Vichte en Anzegem. Er wordt samen met het kerkbestuur, Onroerend Erfgoed en het bisdom verder bekeken hoe het schip van de kerk dan wel kan ingevuld worden. Maar eerst wordt de toren dus helemaal gerestaureerd.