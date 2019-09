Protest tegen hervorming onderwijs in Vichte en Ingooigem zwelt aan: “Eenzijdige, weinig doordachte en overhaaste beslissing” Peter Lanssens

23 september 2019

06u34 0 Anzegem Het protest tegen een geplande hervorming van het onderwijs in Vichte en Ingooigem zwelt aan. Nadat gewezen directeur Karel Demeulemeester een brief schreef, roert nu ook de ouderraad van basisschool De Beukennoot zich. “Veel ouders zijn terecht bezorgd. Een vergadering op donderdag 12 oktober wekt de indruk van een eenzijdige, weinig doordachte en overhaaste beslissing. Waar zo goed als geen overleg aan te pas kwam”, is in de brief van de ouderraad te lezen.

De herstructurering, mogelijk met ingang vanaf september 2020, omvat enkel vrij onderwijs in Vichte en enkel gemeentelijk onderwijs in Ingooigem en de Engelhoek. Waardoor de scholen in Vichte en Ingooigem allemaal onderwijs vanaf het eerste kleuter tot en met het zesde leerjaar kunnen aanbieden. Eerder bij het haar gegrepen, vinden ze bij de ouderraad: “Dat geen enkel kind nu in Ingooigem en Vichte zijn eindtermen in één net kan behalen, is bij ons weten door ouders nog nooit als problematisch ervaren”, is in de brief te lezen. “We zagen ook de moeilijkheid om de twee leerplannen op elkaar af te stemmen nog nooit als een thema naar boven komen.”

Ook onrust in lerarenkorps

De ouderraad van school De Beukennoot in Vichte vraagt zich verder af of de keuze van levensbeschouwing gegarandeerd blijft, indien het vrij onderwijs het enige net wordt in Vichte. De ouderraad wil daarom een uitgebreid overleg met alle betrokkenen, ook met het lerarenkorps. “Want hopelijk wordt dit voor onze leerkrachten niet de druppel die de emmer doet overlopen”, klinkt het in de brief. Alle verzuchtingen in de brief van de ouderraad van school De Beukennoot tot in de details nalezen, kan integraal onder het online artikel.