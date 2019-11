Politie snapt Georgische dieven met 32 gestolen pakken roltabak VHS

21 november 2019

12u13 0 Anzegem De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft twee 24-jarige Georgiërs aangehouden voor verschillende feiten van diefstal in vestigingen van supermarktketen Okay. Toen de twee dinsdag in Vichte werden gesnapt, vond de politie in hun wagen een grote voorraad gestolen roltabak.

Een winkeldetective kreeg dinsdag in de smiezen hoe twee verdachte jongemannen roltabak pikten in de Okay-vestiging langs de Peter Benoitstraat (N36) in Vichte. Toen het duo daarop werd aangesproken, gingen ze op de vlucht. De wagen met Franse nummerplaat waarmee ze naar Vichte waren gekomen, lieten ze achter op de parking van Okay. Terwijl enkele politieploegen in de omtrek patrouilleerden, op zoek naar de verdachten, werd ook een anoniem politievoertuig geposteerd in de buurt van de achtergelaten wagen. De inspanningen loonden. Toen de twee hun auto kwamen ophalen, werden ze bij de lurven gevat ondanks het feit dat ze hevig verzet boden tegen hun arrestatie. Eén van hen had verschillende pakken roltabak bij zich die kort voordien in de Vichtse Okay-winkel waren gestolen.

Niet de eerste keer

De politie doorzocht de geparkeerde wagen van de boeven en vond zo 32 pakken roltabak van verschillende merken. Allemaal gestolen, zo leerde het onderzoek intussen. Het blijkt ook dat de jonge mannen al verschillende vestigingen van Okay bezochten om diefstallen te plegen. Hun voertuig werd in beslag genomen, het gerechtelijk onderzoek moet nu in kaart brengen voor hoeveel feiten de twee verdachten in aanmerking komen. De twee werden daarom voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.