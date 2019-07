Pieter kuste Sara na weddenschap op Qmusic-fuif, elf jaar later vraagt hij haar ten huwelijk met hulp van… Qmusic Peter Lanssens

19 juli 2019

17u16 0 Anzegem Pieter De Temmerman (30) kuste Sara De Mullier (28) elf jaar geleden na een uit de hand gelopen weddenschap op een fuif van Qmusic in Oudenaarde. Vorige week zondag vroeg hij haar ten huwelijk met de hulp van… Qmusic. Sara zei ‘ja’ in het Q-Beach House in Oostende. “Ze is de vrouw van mijn leven”, zegt Pieter. Het koppel woont in Anzegem.

Radiopresentator Vincent Fierens helpt deze zomer luisteraars om een ‘maf’ huwelijkszaanzoek te doen in het Q-Beach House. Toen Pieter De Temmerman dat hoorde, twijfelde hij geen moment. Het verhaal van het koppel is dan ook maf. Pieter kuste Sara elf jaar geleden op een fuif van Qmusic in evenementenhal De Qubus in Oudenaarde. Dat deed hij niet zomaar.

Idee speelde al langer

“We hadden met vrienden gewed wie haar het eerst zou krijgen. Ik won”, lacht hij. En of Pieter won: het klikte meteen met Sara. “Ze is een echt topvrouwtje. Het idee om te trouwen speelde al veel langer, maar het kwam maar niet tot een huwelijksaanzoek. Zeker niet sinds ons dochtertje Ellie (2) geboren is. Toen ik de aankondiging van het programma ‘Put A Ring On It’ op Qmusic hoorde, dacht ik meteen van ‘het is nu het moment, anders stel ik het weer uit’.”

Rode T-shirts

Bij Qmusic besloten ze om Pieter te helpen, waarna het heel snel ging. Het koppel trok vorige week zondag naar het Q-Beach House op de Albert I-promenade in Oostende. Daar werd Sara misleid: de presentatoren kondigden aan dat een koppel elkaar ten huwelijk zou vragen, maar dan wel een ander koppel. Tot de familie van Sara plots opdaagde met rode T-shirts met daarop de boodschap ‘Pieter heeft een belangrijke vraag voor jou’. Sara was geëmotioneerd, toen Pieter op zijn knieën ging om het aanzoek te doen en een pracht van een ring tevoorschijn toverde.

Tweede kindje

Sara zei volmondig ja, en er volgde een feestje met champagne. “Ik had al langer het idee om iets met T-shirts te doen, maar ik wist niet goed wat”, zegt Pieter. “Vincent Fierens van Qmusic hielp me fantastisch goed. Het was een heel mooi moment. Wanneer en waar we trouwen, weten we nog niet. Het zal wellicht in het najaar van 2020 zijn. We gaan sowieso ook nog voor een tweede kindje”, aldus Pieter. Hij is vertegenwoordiger in het bedrijf Vasco, gespecialiseerd in designradiatoren, ventilatie en vloerverwarming. Sara werkt als consulent bij uizendkantoor Randstad in Oudenaarde. Het filmpje met het huwelijksaanzoek werd vrijdag gelanceerd op de site van Qmusic.