Ouders genieten mee van muzikale start in vrije basisschool De Blokkentoren Pieterjan Neirynck

01 september 2020

17u38 0 Anzegem In vrije basisschool De Blokkentoren in Anzegem (Heirweg) stond 1 september in het teken van muziek. Het openingsdansje van de leerkrachten bleek het startschot voor een muziekfestival dat het volledige schooljaar loopt.

De ouders bleven mooi aan de schoolpoort staan, maar iedere leerling kreeg bij het binnenkomen een toegangsbandje, want het komende schooljaar moet één groot festival worden. “De leerkrachten zorgden deze morgen voor het eerste optreden en daarna dansten we met de leerlingen de Jerusalema Challenge”, vertelt directrice Marijke Decrop. “Vanaf nu zal elke klas iedere maand een optreden verzorgen en op het einde van het schooljaar is er een apotheose met een groot optreden. Dan krijgen ook de ouders de kans om hun danstalent boven te halen.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.