Oude Kerk in Vichte tot eind 2020 dicht: “Noordelijke kruisbeuk aan het scheuren” Peter Lanssens

26 december 2019

14u51 1 Anzegem De Oude Kerk in Vichte is tot eind 2020 dicht. Dat laat het gemeentebestuur van Anzegem weten. De noordelijke kruisbeuk scheurt. Na twee droge zomers is het grondwaterpeil er te laag, waardoor een deel van de kerk wegzakt.

Het kerkje vormt al jaren vaak het decor voor culturele manifestaties zoals optredens, tentoonstellingen en toneel. De kerk is ondertussen gestut, maar die maatregel is slechts tijdelijk. Specialisten moeten nu een analyse opmaken over hoe het kerkje permanent kan gestabiliseerd worden, om verdere schade te voorkomen. “De sluiting zal vermoedelijk een jaar duren”, laat schepen van Onroerend Erfgoed Johan Delrue (OK) weten. “Het kerkje wordt tijdens die periode uit veiligheidsoverwegingen niet meer verhuurd. Van zodra we meer zicht hebben op het einde van de werken, zal de Oude Kerk weer gereserveerd kunnen worden. We hebben pas na het zomerverlof van 2020 een einddatum van de werken”, aldus Delrue. De kostprijs van de werken is nog niet gekend.

1100

Het plattelandskerkje werd rond 1100 gebouwd in Doornikse steen. De Oude Kerk is tot 1962 als parochiekerk gebruikt. Omdat het kerkje te klein werd, werd in de Oudenaardestraat de nieuwe Sint-Stephanuskerk gebouwd. De Oude Kerk kreeg eerst als bib en later als concert- en tentoonstellingsruimte een nieuwe toekomst. De Oude Kerk werd nog gerestaureerd in 1973 en 1996.