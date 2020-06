Oppositiepartij komt met eigen herstelplan voor Anzegem. Meerderheid: “Je kan niet zomaar geld rondstrooien” Pieterjan Neirynck

05 juni 2020

06u44 0 Anzegem In Anzegem heeft oppositiepartij CD&V-Eendracht een herstelplan voor de gemeente klaar. De raadsleden werkten een reeks voorstellen uit om “terug dynamiek te brengen in de samenleving”. De meerderheid reageert niet echt onder de indruk. “Een stunt. Wij willen de relance verstandig aanpakken en niet zomaar grote sommen geld in het rond gooien”, zegt schepen Johan Delrue (Samen Eén).

Na de gemeenteraad van mei ging CD&V-Eendracht aan de slag. “De meerderheid daagde ons uit om een concreet plan te schrijven voor het herstel na de coronacrisis. We hebben de handschoen opgenomen en zijn gaan brainstormen met het middenveld”, vertelt een trotse fractieleider Rik Colman, die enkele blikvangers opsomt. Zo wil de partij gratis Anzegembons verdelen onder de verenigingen, zodat die aankopen kunnen doen bij lokale winkeliers. Daarnaast krijgen zien zij ook hun jaarlijkse subsidie verhoogd met 15 procent en mogen ze gratis gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur. Voorts krijgt elk gezin een potje van 15 euro om te besteden op gemeentelijke activiteiten en heeft elke Anzegemse zorgverlener recht op een gratis Anzegembon.

Vlaamse middelen

“Het uitgangspunt is het ondersteunen van verenigingen. Dat hoeft niet altijd puur financieel te zijn. Je kan ook eens trakteren, met enkele lokale producten bijvoorbeeld. Zo ondersteun je meteen ook de handelaars”, legt Colman uit. “We blijven ook hameren op de eenmalige schrapping van de gemeentebelasting voor alle inwoners.” Becijferd is het plan niet, maar CD&V-Eendracht ziet wel een oplossing in de middelen uit het Vlaamse noodfonds. Woensdag bleek dat Anzegem aanspraak maakt op 168.000 euro uit dat budget. “Omdat onze focus op cultuur, sport en verenigingen ligt, kan je dat bedrag wel aanwenden. We willen hier constructief over onderhandelen”, besluit het gemeenteraadslid.

“Gezond verstand”

Schepen van Financiën Johan Delrue (Samen Eén) is kritisch. “We blijven bij ons standpunt. Als er concrete noden of bezorgdheden zijn, zullen we een oplossing uitdokteren. Als een vereniging in de problemen zit en ons vraagt om de huurgelden kwijt te schelden, dan doen we dat gewoon. We kiezen voor een degelijk beleid en stellen ons daarbij in de plaats van de burger. Zomaar geld uitstrooien kan niet”, zegt Delrue stellig. Hij is wel enthousiast over de bijdrage van de Vlaamse regering. “Dit overtreft onze stoutste verwachtingen. We zullen dit geld zo goed mogelijk besteden en komen zeker nog naar buiten met onze concrete plannen”, besluit hij.