Oppositie wil gemeentebelasting eenmalig schrappen: “Om burgers en bedrijven te ontzien in coronatijden” Meerderheid wil nog even afwachten Pieterjan Neirynck

06 april 2020

07u02 0 Anzegem Sinds 1 januari betalen alle Anzegemse gezinnen een jaarlijkse gemeentebelasting van 150 euro. Voor bedrijven bedraagt die 100 euro. Ongepast in coronatijden, vindt oppositiepartij CD&V-Eendracht, die vraagt om een eenmalige opschorting. “Het is te vroeg om zo’n beslissing te nemen”, reageert schepen van Financiën Johan Delrue. “Als we signalen krijgen dat zoiets nodig is, zullen we maatregelen treffen.”

De onvrede bij de oppositie over de verhoging van de gemeentebelasting gaat al terug tot de stemming ervan in december. Volgens CD&V-Eendracht is het een verholen manier om de aankoop van de Escolys-site terug te bekostigen. “Men koopt een oude textielfabriek voor 7,5 miljoen euro, wetende dat de renovatiewerken nog eens zoveel zullen kosten. En dat terwijl het budget niet voorhanden is. Onze fractie heeft toen tegengestemd en vindt dat nog altijd onrechtvaardig”, zegt gemeenteraadslid Eddy Recour. “Zeker in deze coronasituatie lijkt het mij niet meer dan normaal dat deze belasting kwijtgescholden wordt. Het is bijzonder onsympathiek dat een lokale handelaar, zoals een bakker, in totaal 250 euro moet betalen.”

Ademruimte

Voor het gemeentebestuur is een opschorting momenteel niet aan de orde. “We zijn niet op oorlogspad om de burger te ontdoen van zijn centen. Het bestuur is gewoon nuchter. We zijn drie weken ver in de crisis en de gevolgen zullen niet te overzien zijn”, zegt schepen Johan Delrue (Samen Eén). “Over deze verhoging hebben we dagen gedebatteerd. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Het reglement is pas gestemd, dus waarom het overboord gooien?”

“Ik zeg niet dat we niets gaan doen, want betalingsuitstel ligt nu al op tafel”, zegt Delrue. “Maar we willen gewoon nog even afwachten.” Opmerkelijk: coalitiepartner Inzet liet, in een reactie op het voorstel van CD&V-Eendracht, op Facebook weten dat een eventuele schorsing van de gemeentebelasting voor hen wél kan. “Laat ons extra ademruimte aan onze inwoners en ondernemers geven”, klonk het.

De gemeentebelasting heeft absoluut niks te maken met Escolys. Die aankoop wordt sowieso een winstfactor. Schepen Johan Delrue (Samen Eén)

Coronafactuur

Tussen Escolys en de gemeentebelasting is er overigens geen link, zegt de schepen stellig. “Deze gemeentebelasting heeft absoluut niks te maken met de aankoop van de site”, zegt schepen Delrue. “De verhoging kwam er door de bouw van een nieuw politiegebouw en een brandweerkazerne. Bovendien hebben hulpverleningszone Fluvia en sociale intercommunale voor welzijnsbeleid W13 ons al gewaarschuwd voor een serieuze factuur van de coronacrisis.”

“Nog eens: Escolys wordt een winstfactor, daar ben ik 100 procent van overtuigd. Het dossier is intensief bestudeerd. We kunnen een pak oude gebouwen van de hand doen én we brengen al het gemeentepersoneel onder één dak. Als het niet zo zou blijken, geen probleem, want we kregen onlangs een spontaan bod op de site. Dat lag een pak hoger dan wat wij betaald hebben”, besluit Delrue.