Opgepast voor oplichters die naam VIVES misbruiken en spullen verkopen ‘voor Unicef’ VHS

27 juni 2019

21u40 41 Anzegem De hogeschool VIVES waarschuwt voor twee twintigers die zogezegd optreden in naam van de hogeschool en argeloze burgers proberen geld af te troggelen.

“Het gaat om twee twintigers, de ene blond en de andere een donker type, die aanbellen bij mensen”, zegt Frank Devos, woordvoerder van de VIVES. “Ze stellen zich voor als studenten van onze hogeschool en proberen mensen ervan te overtuigen bepaalde spulletjes te kopen ten voordele van Unicef. Dat gebeurde nu heel recent in Vichte, maar de voorbije weken ook in Wevelgem en Heestert. De beschrijving van de personen komt telkens overeen, wellicht gaat het dus over dezelfde oplichters. Nadat wij de eerste meldingen ontvingen, zijn we een onderzoek gestart om na te gaan of er misschien een dergelijk initiatief liep in een van onze campussen. Dat bleek echter niet het geval. Het gaat dus om bedrog. De betrokken oplichters zijn geen studenten van VIVES”, besluit Frank Devos.