Open Monumentendag in teken van Stijn Streuvels

31 augustus 2019

De Open Monumentendag in Anzegem op zondag 8 september staat in teken van Stijn Streuvels. Omdat het dit jaar 50 jaar geleden is dat de Vlaamse schrijver overleden is, wordt dit jaar gekozen voor locaties die aan het leven of het werk van de ereburger van Anzegem gelinkt kunnen worden. Onder meer het Lijsternest doet de deuren open, van 11u tot 17u. Het Lijsternest vormt meteen ook de startplaats van de huifkartocht die die dag wordt georganiseerd. In de hoeve Delezie in de Landergemweg zijn er doorlopend gidsbeurten van 14u tot 18u, en er wordt ook verteld over zijn leven en werk. Meer info vind je op https://www.openmonumentendag.be/