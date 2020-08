Onkruid tiert welig aan stations van Anzegem en Waregem Pieterjan Neirynck

11 augustus 2020

07u01 0 Anzegem In de stations van Waregem en Anzegem beleeft het onkruid momenteel letterlijk hoogdagen. Wie in Vichte de trein wil nemen, wordt zelfs geconfronteerd met een klein struikje.

Het zijn buurtbewoners die de kat de bel aanbonden over de overwoekering van de perrons in Anzegem en Waregem. Zo nam één bezorgde treinreiziger al contact op met de NMBS via Twitter (zie onderaan). Vooral in het station van Anzegem lijkt onkruid dezer dagen baas. Al moet dat binnenkort verleden tijd zijn. “Er is een maaibeurt in uitvoering en die moet tegen eind augustus afgerond zijn”, laat NMBS-woordvoerder Bart Crols weten.

@NMBS Bernard kennen jullie deze en is hij in verlof of op pensioen? pic.twitter.com/46hGvJgBsB Joachim Doms(@ Joa_Smod) link