Ondanks voorzorgen tegen inbrakenplaag: dieven breken bestelwagen van tuinaanlegger open VHS

27 oktober 2019

18u47 0 Anzegem Sjoerd François, een 26-jarige zelfstandige in tuinaanleg en -onderhoud uit Anzegem, is het zoveelste slachtoffer geworden van materiaaldieven. Hij speelde twee dure boomzagen kwijt. “Maar dankzij mijn voorzichtigheid bleef de buit beperkt”, zegt Sjoerd.

De zaakvoerder van Tuinen Sjoerd uit Ter Schabbe in Anzegem stond vrijdagmorgen voor een onaangename verrassing. “Ik wou vertrekken naar een plek waar ik enkele bomen moest rooien maar zag dat de achterdeur van mijn bestelwagen een klein beetje open stond”, vertelt de man. “Het slot bleek geforceerd, allicht met een schroevendraaier of een kleine koevoet. Twee boomzagen met een waarde van ongeveer 2.000 euro waren verdwenen.”

Voorzorgen nemen

Sjoerd vindt het allesbehalve fijn dat de dieven aan de haal gingen met zijn boomzagen. “Maar eigenlijk bleef de buit beperkt, dankzij de voorzorgen die ik elke dag neem. De inbrakenplaag in bestelwagens is me niet onbekend en ik vreesde op een dag zelf ook slachtoffer te worden. Daarom maak ik sinds enkele maanden elke dag opnieuw mijn bestelwagen zo goed als leeg. Ook donderdagavond was dat het geval. Het is meer dan waarschijnlijk mijn geluk geweest.”

Serienummers opsnorren

De politie kwam langs bij Sjoerd om vaststellingen te doen van de inbraak. “Ze hebben foto’s genomen maar er werd geen sporenonderzoek gedaan door iemand van het gerechtelijk labo”, weet Sjoerd. “Van mij wordt nu verwacht dat ik de serienummers van de gestolen boomzagen doorgeef aan de politie, voor het geval mijn spullen ooit teruggevonden worden. Zelf reken ik daar niet al te veel op. Ik ken genoeg collega-zelfstandigen die al bestolen werden en hun materiaal nooit meer terugzagen”, besluit de man.