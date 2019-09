Nu donderdag extra infovergadering over omstreden hervorming onderwijs in Vichte en Ingooigem Peter Lanssens

30 september 2019

12u19 1 Anzegem Het gemeentebestuur van Anzegem en de directies van VBS Vichte-Ingooigem en GLS Vichte-Ingooigem willen vanaf volgend schooljaar het onderwijslandschap hervormen door vanaf dan enkel nog vrij (katholiek) onderwijs in Vichte en enkel nog gemeentelijk onderwijs in Ingooigem aan te bieden. Er is nu donderdag 3 oktober een extra infovergadering over het omstreden voorstel.

Er was al een infovergadering op donderdag 12 september. “Maar toen kon slechts een heel kleine minderheid van de ouders aanwezig zijn”, staat in een brief van de schoolraad van de huidige gemeenteschool Vichte-Ingooigem. “Logisch. Jullie werden pas twee dagen op voorhand verwittigd. En jullie konden onmogelijk weten dat het om een ingrijpende hervorming gaat. Omdat we denken dat er nog heel wat meer ouders vragen over de geplande herstructurering hebben, nodigen we jullie graag uit op een extra infovergadering.” Die is op donderdag 3 oktober om 19.30 uur in ’t Spey in de Kerkdreef 4 in Vichte, nabij de Oude Kerk. Verschillende sprekers zullen aan bod komen om met de ouders in dialoog te gaan over de herstructurering. Ook de directies zijn er.