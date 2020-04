Nog geen uitsluitsel over schrapping Anzegemse gemeentebelasting: “Wachten tot na coronacrisis” Pieterjan Neirynck

27 april 2020

16u00 1 Anzegem Het gemeentebestuur van Anzegem zal zich na de coronacrisis buigen over eventuele steunmaatregelen voor de inwoners, dat bleek vorige week op de gemeenteraad. Het voorstel van de oppositie, om de gemeentebelasting van 150 euro eenmalig te schrappen, haalde het niet. “We willen wachten tot na de crisis om maatregelen te nemen”, zegt schepen Johan Delrue.

Begin april kwam oppositiepartij CD&V-Eendracht met een voorstel naar buiten. Om burgers te ontzien in coronatijden, vroeg gemeenteraadslid Eddy Recour om de jaarlijkse belasting eenmalig te schrappen. Gezinnen betalen jaarlijks 150 euro, bedrijven moeten 100 euro neertellen. “Het lijkt me niet meer dan normaal dat deze belasting kwijtgescholden wordt. Het is bijzonder onsympathiek dat een lokale handelaar, zoals een bakker, in totaal 250 euro moet betalen”, stelde hij. Schepen van Financiën Johan Delrue (Samen Eén) reageerde: “Ik zeg niet dat we niets gaan doen, want betalingsuitstel ligt nu al op tafel. Maar we willen gewoon nog even afwachten.”

Volgende zitting

Op de gemeenteraad van woensdag wilde gemeenteraadslid Eddy Recour een woordje uitleg geven. Maar dat mocht niet, omdat de partijen afgesproken hadden dat ze de zitting in coronatijden kort wilden houden. Schepen Delrue kwam tussen en zei afgemeten dat het nog te vroeg is voor zo’n voorstel. “We willen afwachten wat er nog allemaal op ons afkomt. Eens de impact van de coronacrisis duidelijk is, zullen we het idee evalueren”, klonk het. Daarop volgde een stemming op het punt te verdagen tot de volgende zitting. CD&V-Eendracht zal het punt opnieuw aanhalen in de gemeenteraad van 11 mei.