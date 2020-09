Nieuwkomer Louis Coetsier wil zijn stempel drukken bij SV Anzegem: “Belangrijk zijn op het veld” Piet Balcaen

22 september 2020

17u53 0 Anzegem Nieuwkomer SV Anzegem heeft er nog iets langer moet op wachten dan zijn meeste reeksgenoten, maar woensdagavond (20 uur) mogen de jongens van Fanny Schamp eindelijk aan het seizoen 2020-2021 beginnen. Ze doen dat tegen Racing Club Bambrugge in Borsbeke.

We vroegen Louis Coetsier met welke ambitie hij die openingsmatch van het nieuwe seizoen aanvat? “Met de ambitie om de drie punten te pakken”, aldus Coetsier. “Dat moet trouwens de insteek van elke match zijn. En wat de ambities voor het seizoen betreft, geen twee zonder drie zeker? Alle gekheid op een stokje, na twee promoties op rij is dit ons eerste seizoen in de nationale reeksen. Ons eerste doel is dan ook het realiseren van het behoud. Al wat meer is, is bonus. Al wil ik graag de lat wat hoger leggen en ambieer ik eigenlijk met SV Anzegem de middenmoot. Een volgens mij realistische ambitie. Temeer omdat ik hier van meet af nog de positieve vibe van twee promoties op rij voel. SV Anzegem zit in de winningmood. Laat ons op dat elan doorgaan.”

Goede generale repetitie

“Onze voorbereiding was, op de onterechte bekeruitschakeling tegen FCE Meetjesland na, positief. Niet in het minst onze laatste oefenmatch die we met 0-4 wonnen in Menen”, weet Coetsier. “Natuurlijk is het niet ideaal om twee weken na datum het goede gevoel van die match nog mee te nemen naar Borsbeke, maar beter een goede dan een slechte generale repetitie. Twee weken zonder match, mag geen excuus zijn. We zijn klaar voor de strijd. Laat ons woensdagavond nog een tandje bijzetten. De collectief sterke prestatie tegen Menen vraagt om bevestiging tegen Bambrugge. Al blijft het natuurlijk koffiedik kijken. Een openingsmatch is een ander gegeven dan een doorsnee competitiewedstrijd. Je hebt een eerste competitiematch en dan de 29 volgende.”

FC Gullegem

Avelgemnaar Coetsier is nieuw bij de neoderdenationaler. “Ik speelde de afgelopen drie seizoenen bij FC Gullegem. Ik voelde me heel goed bij die club en was er een graag geziene gast. Maar omdat ik geen onbetwistbare titularis was, koos ik voor een ander avontuur. Ik wil me als 23-jarige bewijzen en belangrijk zijn op het veld. Ik ruil een fantastische club voor een andere fantastische club. Bovendien dicht bij huis bij een ambitieuze en financieel gezonde club. Tenslotte wou de trainer, Fanny Schamp, mij er graag bij. De keuze was dan ook snel gemaakt”, besluit de jeugdspeler van Avelgem, Moeskroen, Club Brugge en Zulte Waregem, die ook nog één seizoen bij de beloften van SK Deinze heeft gevoetbald.