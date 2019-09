Nieuwe Orde van de Piro zet streekspecialiteit in de kijker Peter Lanssens

30 september 2019

12u24 3 Anzegem De Orde van de Piro is opgericht om de piro als streekspecialiteit in Anzegem in ere te houden. Begin oktober betekent sinds eind negentiende eeuw het begin van het pirobakseizoen. Er komen nu enkele acties, om de pirobak weer wat meer in de schijnwerpers te plaatsen.

Een piro is een stukje worst, in broodjesdeeg gebakken. “Anzegemnaren die als grensarbeider in Noord-Frankrijk werkten, introduceerden hier de piro”, zeggen voorzitter en ondervoorzitter Roger Desmet en Frank Furniere. “Ze leerden er de lokale kermis ‘ducasse à pierrot’ kennen. Letterlijk vertaald: de kermis van de hansworst. Café-uitbaters trakteerden op het einde van die kermis met gratis worsten. De grensarbeiders waren er als de kippen bij om deze als proviand te verzamelen, voor hun terugreis. Ze stopten de vettig gebakken worsten in een stuk brood. Om te voorkomen dat hun rugzak één vettige boel werd. Terug thuis in Anzegem werden de piro’s opgewarmd en opgegeten in een lokale herberg, bij pintjes bier of glaasjes jenever. Stilaan kregen deze officieuze gelegenheden de naam pirobak. Zo waren er in 1905 in Tiegem liefst 70 deelnemende herbergen, op een eerste pirobak-affiche. De Orde van de Piro is in de culturele raad ontstaan met als doel om de eerste en de laatste pirobak van het seizoen luister bij te zetten. Verder gepland: een oorkonde om van café-uitbaters ambassadeurs van de piro te maken, een lint voor ieder lid van de orde, het maken van een pirolied en flyer enzomeer. Het zit nog in een beginstadium. We willen nu eerst evolueren en evalueren”, aldus de voorzitter en ondervoorzitter. Schepen van Cultuur en Roerend Erfgoed Yannick Ducatteeuw (Inzet) zet mee zijn schouders onder de Orde van de Piro.